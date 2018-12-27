من هو حمد آل الشيخ؟.. ابن التعليم الذي عاد إليه وزيرا

الرياض- الوئام

صدر أمر ملكي، اليوم الخميس، بتعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزيرًا للتعليم، وتقدم “الوئام” في السطور التالية، أبرز المعلومات عن وزير التعليم الجديد.

تولى “آل الشيخ”، العديد من المناصب القيادية قبل تعيينه لحقيبة التعليم، منها منصب وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة، ورئيس لجنة جائزة التميز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تولى منصب عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود، وهو عضو بجمعية الاقتصاد السعودية، وجمعية الاقتصاد الأمريكية، وجمعية الاقتصاد الزراعي الأمريكية، وجمعية اقتصاديات الموارد والبيئة.

عين من قبل وتحديدا في ديسمبر 2011 بأمر ملكي نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة، ثم عين مستشارًا بالديوان الملكي في يونيو 2017، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم منذ 26 فبراير 2018.

امتلك سجلًا علميًا زاخرًا وحقق نجاحً باهرًا، بحصوله على شهادة الدكتوراه بالفلسفة “تخطيط وتنمية اقتصادية، اقتصاديات نفط وموارد، اقتصاد دولي” من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، وماجستير تخطيط وتنمية من جامعة ستانفورد، وماجستير اقتصاد من جامعة سان فرانسيسكو، وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود بالسعودية.