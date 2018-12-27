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تركي الشبانة ضمن قائمة 500 شخصية مؤثرة في الإعلام

تركي الشبانة ضمن قائمة 500 شخصية مؤثرة في الإعلام
weam.co/563397
الرياض- الوئام

صدر أمر ملكي، اليوم الخميس، بتعيين تركي بن عبدالله الشبانة، وزيرًا للإعلام، ويعد واحدًا من أصحاب الخبرات الكبيرة في تأسيس وإدارة القنوات الإعلامية.

اختير “الشبانة”، ضمن قائمة تضم 500 شخصية دولية مؤثرة في المجال الإعلامي داخل بلادهم وحول العالم، حسب تصنيف لمجلة “فاريتي” العالمية لأقوى الشخصيات الإعلامية.

وامتلك سجلًا كبيرًا في العمل الإعلامي، بدأه عام 1996 بتوليه مسؤولية محطة “إم بي سي” في الولايات المتحدة الأمريكية، ومساعدا للمشرف العام على “إم بي سي” في لندن قبل انتقالها إلى دبي، كما شغل “الشبانة”، منصب رئيس الإنتاج البرامجي والمشرف العام على قناة “إم بي سي إف إم” الإذاعية، إلى أن تقدم باستقالته من منصبه دون إبداء أسباب في السابع من يوليو عام 2002.

وتولى أيضًا الإشراف على إنتاج عدد من البرامج التي أنتجت في مراكز المحطة بالقاهرة، بيروت، عمان، الرياض، ثم عين مديرًا لشبكة قنوات روتانا وال بي سي الفضائية اللبنانية التلفزيونية عام 2008، ثم أسس مع الإعلامي الأردني أيمن الزيود وشقيقه أيهم الزيود شركة كاريزما للإنتاج التلفزيوني التي أنتجت العديد من البرامج للقناة.

نجح في تحويل قناة روتانا خليجية من قناة موسيقية إلى قناة منوعة موجهة لجميع أفراد الأسرة، واستقطب عددًا من الإعلاميين السابقين في إم بي سي مثل بلال العربي، والراحل سعود الدوسري.

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