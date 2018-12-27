التعليقات: 0

قوات نظام الأسد تُجدد قصفها لحماة في ظل خروقات متواصلة للهدنة التركية – الروسية

قوات نظام الأسد تُجدد قصفها لحماة في ظل خروقات متواصلة للهدنة التركية – الروسية
weam.co/563398

شنت قوات نظام الأسد عمليات قصف اليوم قرى العنكاوي وزيزون والزيارة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ضمن المنطقة منزوعة السلاح في ظل اتساع نطاق الخروقات للهدنة التركية – الروسية.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات نظام الأسد استهدفت أماكن في تل العثمان والبانة والصخر بريف حماة الشمالي، وأماكن أخرى في زيزون والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بينما استهدفت أيضًا بالقذائف والرشاشات أماكن في بلدة اللطامنة شمال حماة.

روابط ذات صلة

سوريا: الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق اليوم

سوريا: الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق اليوم

لاجئون فلسطينيون يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين بسجون الأسد

لاجئون فلسطينيون يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين بسجون الأسد

أستراليا تتسلح بالمواهب لمواجهة ضغوط الدفاع عن اللقب الآسيوي

أستراليا تتسلح بالمواهب لمواجهة ضغوط الدفاع عن اللقب الآسيوي

البرلمان الألماني: تركيا قوة احتلال في سوريا

البرلمان الألماني: تركيا قوة احتلال في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>