قوات نظام الأسد تُجدد قصفها لحماة في ظل خروقات متواصلة للهدنة التركية – الروسية

شنت قوات نظام الأسد عمليات قصف اليوم قرى العنكاوي وزيزون والزيارة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ضمن المنطقة منزوعة السلاح في ظل اتساع نطاق الخروقات للهدنة التركية – الروسية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات نظام الأسد استهدفت أماكن في تل العثمان والبانة والصخر بريف حماة الشمالي، وأماكن أخرى في زيزون والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، بينما استهدفت أيضًا بالقذائف والرشاشات أماكن في بلدة اللطامنة شمال حماة.