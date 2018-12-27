من هو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني؟

الوئام- واس

صدر أمر ملكي، اليوم الخميس، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزيرا للحرس الوطني، وفي السطور التالية نقدم السيرة الذاتية

ولد في 7 أغسطس 1986، وأنهى تعليمه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس الرياض لعام 1423/1424 وكان الثاني على المملكة.

التحق بجامعة الملك سعود وتخرج فيها عام 1429 وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص إدارة أعمال، وكان يزاول أعمالًا تجارية أثناء دراسته الجامعية.

عمل في إمارة منطقة الرياض بمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حينما كان مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض.

عمل في ديوان ولي العهد بعد اختيار الملك سلمان وليا للعهد في 18/7/1433، ثم عمل في الديوان الملكي بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة، كما صدر الأمر الملكي بتعيينه عضوًا في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، وصدر أمر ملكي بتعيينع عضوا في مجلس المحميات الملكية، وعضو مجلس مشروع آمالا، وعضو مجلس إدارة مشروع الديسة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان.