ننشر السيرة الذاتية للأمير تركي بن محمد بن فهد الذي عين وزير دولة

الوئام- واس

صدر أمر ملكي، اليوم الخميس، بتعيين لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير، وفيما يلي السيرة الذاتية.

تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ولد في 5 أكتوبر 1979، وأنهى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في مدارس الظهران شرق المملكة، والتحق بجامعة الملك فيصل في عام 1988م وحصل على شهادة القانون والأنظمة في عام 2002.

عين نائب رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن فهد التي تم تأسيسها في عام 2006 في مدينة الخبر، رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، رئيس اللجنة التأسيسية لكلية الأمير سلطان لذوي الإعاقة البصرية وهي عبارة عن مبادرة تستهدف توفير فرص التعلم للذين يعانون من هذا النوع من الإعاقة، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “بناء”، عضو مجلس إدارة مؤسسة الملك فهد الخيرية، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية البشرية، رئيس اللجنة التأسيسية لكلية الأمير سلطان لذوي الإعاقة البصرية.

كما عين رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعليم الخيرية، عضو في مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز الخيرية، وتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية، وحصل في عام 2013م على رخصة مزاولة المحاماة في المملكة والصادرة من وزارة العدل.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية، وعين بأمر ملكي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير بتاريخ 1438/9/26، كما عين بأمر ملكي عضوًا في مجلس المحميات الملكية ورئيسًا لمجلس إدارة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ومجلس إدارة محمية الإمام تركي بن عبدالله بتاريخ 18 / 9 / 1439 هـ.