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بخاري: فور تشكيل حكومة لبنان يرفع الحظر عن زيارة السعوديين

بخاري: فور تشكيل حكومة لبنان يرفع الحظر عن زيارة السعوديين
weam.co/563409

أعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، خلال لقائه وفدا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية، اليوم، رفع الحظر عن زيارة المواطنين السعوديين إلى لبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية.

ونقل مصدر رسمي لبناني عن بخاري قوله- خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة السعودية في بيروت: “نحن نعمل على مأسسة العلاقات اللبنانية السعودية في مختلف المجالات”، مشددًا على “أن سياسة المملكة الخارجية فيما يتعلق بلبنان، ارتكزت منذ تأسيسها على سيادة وأمن واستقرار لبنان”.

وذكر مصدر رسمي لبناني أن الزيارة كانت للتهنئة، “تم خلالها عرض للعلاقات بين البلدين على مختلف الصعد التاريخية، الاقتصادية، التجارية،الاجتماعية والانسانية، إضافة إلى التحضير للقمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في بيروت في يناير المقبل”.

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