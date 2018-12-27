ننشر السيرة الذاتية للدكتور فهد بن عبدالله تونسي الذي عين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وفيما يلي سيرته الذاتية.

شغل معالي الدكتور فهد بن عبد الله تونسي منصب مستشار بالديوان الملكي، كما تولى معاليه مسؤولية الإشراف على مبادرات التنفيذ والإنجاز الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.

وشغل منصب الأمين العام لمكتب الإدارة الإستراتيجية لرؤية 2030 .

وشغل معاليه منصب الأمين العام لمجلس إدارة المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وهي: مشروع القدية ومشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر.

عمل معاليه بديوان سمو ولي العهد كمستشار الحوكمة المكلف بإدارة شؤون المجالس واللجان (من عام 2013 حتى 2015م). دوره كان في تقديم الدعم الفني والإداري والنظامي لخدمة سمو ولي العهد، و التحقق من تطبيق أعلى معايير الحوكمة في المجالس واللجان التي يرأسها سمو ولي العهد وتقع ضمن اختصاص الإدارة.

عمل على المساهمة في مشروع تطوير الإدارة بديوان سمو ولي العهد ، والمساهمة في مشاريع تطوير كل من الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد ، ومؤسسة الأمير سلمان الخيرية ووزارة الدفاع.

لمعاليه العديد من الخبرات المهنية من بينها مدير مشروع الحوكمة لأحد البنوك العاملة في المملكة ، ومدير مشروع تصميم نظام الحوكمة لإحدى شبكات المستثمرين الأفراد ي المملكة ، ومدير مشروع الحوكمة لإحدى كبريات الشركات العائلية بدولة قطر ، ومدير مشروع التحقق من التزام أحد البنوك السعودية بأنظمة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ، ومدير مشروع الحوكمة لشركة طبية عائلية ، ومدير مشروع الحوكمة لأحد البنوك العاملة في المملكة ، ومدير مشروع الالتزام والمطابقة لأكبر بنك تجاري في الشرق الأوسط ، ومدير مشاريع تصميم نظام الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام لمجموعة من الشركات المساهمة السعودية والخليجية ، ومدير مشروع تصميم ومراقبة أحداء دليل السلوكيات الوظيفية وأخلاق العمل لإحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال النقل الجوي في المملكة ، تقديم العديد من الدورات التعليمية والتثقيفية لعدد من الشركات في مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام.

كما عمل مدير مشروع تصميم نظام الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام لأكبر البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ، ومدير مشروع تصميم نظام الحوكمة وإنشاء إدارة المراجعة الداخلية لإحدى كبريات شركات الدواجن العاملة بالمملكة ، ومدير مشروع تصميم ومراقبة أداء دليل السلوكيات الوظيفية وأخلاق العمل ، ومدير مشروع تقييم ممارسات الحوكمة لإحدى شركات أنظمة المدفوعات البنكية والبطاقات الائتمانية العاملة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

السيرة التعليمية:

• الدكتوراه في الاقتصاد المالي تخصص حوكمة الشركات من جامعة لندن كلية كنجز كولج، في لندن بريطانيا.

• الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من نفس الجامعة عام 2002م.

• البكالوريوس في هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 2001م.

• ولمعاليه العديد من الأبحاث العلمية من بينها نظم الحوكمة العالمية : دراسة مقارنة في ظل الأزمة المالية ـ لندن وقطر 2011م ، أثر تطبيق نظم الحوكمة على الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ لندن 2010م ، الحوكمة في شركات الاستثمار الأولي ـ لندن 2003م ، والحوكمة في المملكة العربية السعودية ـ لندن 2002م.

• وفيما يتعلق بالدورات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية والمهنية فلمعاليه العديد منها حلول الحوكمة التكاملية ـ بوسطن الولايات المتحدة الأمريكية ـ 2014م (دورة تدريبية بمعهد كينيدي للحكومات ، جامعة هارفارد) ، المؤتمر السنوي الثامن لجمعية المراجعين الداخليين ـ دبي الإمارات العربية المتحدة ـ 2011م (محاضرة بعنوان المراجعة الداخلية ونظام الحوكمة).

