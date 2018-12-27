التعليقات: 0

في أول تعليق له بعد تعيينه وزيرا

الأمير عبد الله بن بندر: سيتم تسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي بما لا يقل عن 50 %

الأمير عبد الله بن بندر: سيتم تسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي بما لا يقل عن 50 %
weam.co/563418
الوئام-متابعات

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للحرس الوطني.
وأكد سموه في تصريح له اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وعدها تكليفا وتشريفا ومسؤولية، سائلا الله أن يعينه عليها، وأنه سيضع نصب عينيه الاسهام الجاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه بما يوازي هذه الثقة الكريمة.
كما أعرب سموه عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – واعتزازه بالعمل مع سموه في إمارة الرياض وديوان ولي العهد (سابقاً) والديوان الملكي، واستفادته من توجيهات سموه الكريم، مما كان لها الأثر بما حصل عليه من خبرات بعمله وما اكتسبه من مهارات كانت هي العون له بعد الله فيما كلف به من مهام وستكون بإذن الله مناراً ومرشداً لسموه بعمله في وزارة الحرس الوطني.
وأكد سموه أن تجربته الوظيفية في إمارة منطقة مكة المكرمة وتوليه بعض الملفات التي كلفه بها سمو ولي العهد – حفظه الله – ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الحرس الوطني مسترشدا بالتوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد ومقتفياً أثره فيما تحقق على يد سموه الكريم في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل على الإفادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الشركات السعودية لتسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي وبما لا يقل عن 50 % من التسليح تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
كما أكد سموه أنه سيتم إن شاء الله – تنويع التسليح من الخارج بحيث لا يقتصر على دول معينة بل يشمل دولا عديدة وبما يحقق مصالح المملكة .
وعبر سموه باسمه واسم منسوبي وزارة الحرس الوطني عن اعتزازهم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مؤكدين الولاء والإخلاص للملك المفدى ولسمو ولي العهد – حفظهما الله 

روابط ذات صلة

تعرف على الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة الجديد

تعرف على الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة الجديد

الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز يشكر خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء

الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز يشكر خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء

ننشر السيرة الذاتية للدكتور فهد بن عبدالله تونسي الذي عين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

ننشر السيرة الذاتية للدكتور فهد بن عبدالله تونسي الذي عين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

تركي الشبانة ضمن قائمة 500 شخصية مؤثرة في الإعلام

تركي الشبانة ضمن قائمة 500 شخصية مؤثرة في الإعلام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>