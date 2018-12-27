الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز يشكر خادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء

الوئام-واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على الثقة الملكية الغالية بصدور الأمر الملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

وأعرب سموه في تصريح له عن تقديره لهذه الثقة الكريمة من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مشيرا إلى أن عمله بالدولة، وتشرفه بالتكليف من قبل سمو ولي العهد – حفظه الله – ببعض الملفات الخارجية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ومرافقة سموه في الزيارات الخارجية وحضوره اجتماعات سموه في الداخل والخارج كل ذلك هيأ له الاستفادة من توجيهات سموه – حفظه الله – ، وعمله الدؤوب والحرص على الإنجاز وتحقيق أعلى المكاسب للوطن والمواطن.

وأكد سموه أنه سيكرس كل جهوده لخدمة الوطن والقيادة الرشيدة سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه أمنه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله -.