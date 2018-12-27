تعرف على الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة الجديد

صدر أمر ملكي، اليوم، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير وفيما يلي سيرته الذاتية:

ولد في 4 يونيو عام 1983م في الرياض.

السيرة العملية

نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة.

رياضي ورجل أعمال.

شارك في عدة سباقات للسيارات وحقق عدة مراكز، فائز ببطولة كأس تحدي بورش جي تي 3 في 2012م .

شريك مؤسس “منصة اتحداك” في لبنان وذلك عام 2011م.

حاز على المركز الأول في سباق كأس اطارات تويو بدبي.

شارك مرتين في سباق الخليج وفاز بالمرتبة الأولى في عام 2014م، و بالمركز الثاني في عام 2015م.

حاز على درع فخري من الشركة العربية للمواد البترولية “ابسكو”.

وقعت شركة شل عقداً معه ليكون السفير الرسمي لها في برنامج “السلامة على الطريق” في المملكة.

سلسلة سباقات الفورمولا لسباقات فورمولا (2005 – 2006): (متنافس عليها) سباق واحد ، المركز الأول.

سلسلة سباقات الفورمولا لسباقات فورمولا (2006 – 2007): احتل ثمانية من أصل تسعة سباقات ، أربعة انتصارات ، المركز الثالث في البطولة.

رحلة السرعة 7 البحرين (2006 – 2007): المركز الثاني لبطولة أوتوكرووس الشاملة.

• شارك سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي وفاز في عدة أماكن في السباقات التالية:

1.Radical Masters AUH round احتل المركز الثاني،

2.Porsche GT3 CCME Champion وقد حاز فيها على 9 انتصارات.

3.Le Mans 24h with Porsche RSR Factory Support Team

4.Porsche GT3 Cup Challenge Me Championship

5.24H Dubai race

6.ADAC GT Masters Round

7.Porsche GT3 Cup Challenge Middle East

8. 24H Series

9.Middle Eastern Porsche GT3 Cup Challenge champion

10.Formula BMW Bahrain

السيرة التعليمية

البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في عام 2003م.

• تخرج من مدرسة الملك فيصل في الرياض في عام 2000 م.

• بعد ذلك ، تابع دراسة السياسة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن ، من عام 2003م إلى عام 2006م.

• درس التسويق في كلية إدارة الأعمال CBA ، جدة في عام 2006م وتخرج في عام 2010م.

• تخرج أيضاً من مدرسة Formula BMW في البحرين عام 2005م.