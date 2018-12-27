الخبر تستضيف بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية غدا

الوئام-الخبر-علي القرني

تستضيف محافظة الخبر بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية، التي تنطلق “غداً ” الجمعة على مضمار ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، وتستمر لمدة يومين بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد بمجموع جوائز بلغ 100 ألف ريال .

ويشتمل برنامج اليوم الأول “الجمعة ” الذي سينطلق من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً على التصفيات لسباقات السيارات الدراغ ريس ( الكهرباء والبنزين ) والدريفت ” دفع خلفي “

وطائرات الهيلكوبتر ، يسبقها تسليم بطاقات المتسابقين واجتماع لجنة التحكيم بهم لشرح قواعد وأنظمة البطولة .

وستقام في اليوم الثاني والختامي ” السبت “

الذي سينطلق من العاشرة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً منافسات الجولة ( 16 )لسباقات “دراق بنزين “و “دراق كهرباء ” يليه نهائي المسابقتين ثم منافسات طائرات الهيلكوبتر

F3A الكهربائية ، يليه نهائي “الدرفت دفع خلفي “وأخيراً إعلان النتائج وتتويج الفائزين.

وأنهت اللجنة المنظمة جميع الترتيبات المتعلقة بالبطولة وأعلنت عن شروط المشاركة بها وجوائز المراكز الثلاث الأولى لكل فئة وجوائزها ، كما تم تجهيز ميادين السباق في موقع البطولة

وحرصت اللجنة المنظمة على تنوع الفعاليات المصاحبة للبطولة لكي يحظى الزوار بأكبر قدر من المتعة ، حيث سيكون هناك عروض السيارات والطائرات اللاسلكية وفعاليات ترفيهية للأسرة وفرق موسيقية شرقية وملعب كرة قدم بالأسهم الهوائية وعروض ألعاب البلياردو الهوائية وغيرها من الفعاليات المناسبة لجميع الأعمار ، إذ سيكون الدخول مجاناً للأفراد والعوائل.