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الجبير يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا في مجلس الوزراء

الجبير يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا في مجلس الوزراء
weam.co/563435

رفع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية وعضواً بمجلس الوزراء.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: “أسأل الله أن يعينني لتحقيق تطلعات القيادة في مواصلة ما تحققه دبلوماسيتنا السعودية من حضور مؤثر بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأوضح معاليه أن الأوامر الملكية المباركة تعكس العزم المتجدد على مواصلة التحديثات واستمرارية التطوير لتحقق بلادنا رؤيتها الطموحة.

وأكد الوزير الجبير أن الدبلوماسية السعودية تحظى باهتمام القيادة لتواصل تطوير أدواتها وإمكانياتها وتعزز ما يتحقق من حضور دولي فاعل، سائلاً الله التوفيق لمعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف في مهام عمله.

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