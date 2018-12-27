تركي آل الشيخ يستقيل رسميا من رئاسة اللجنة الأولمبية العربية

قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه الجديد، تركي آل الشيخ استقالته رسميًا من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الخميس.

وأضاف حساب الأولمبية السعودية الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سوف يتم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيسًا لمجلس الإدارة بعد استقالة تركي آل الشيخ رسميًا.

وجاءت استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بعد ساعات من إعفائه من منصبه كرئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه كرئيس لهيئة الترفيه، وتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئاسة هيئة الرياضة.