التعليقات: 0

تركي آل الشيخ يستقيل رسميا من رئاسة اللجنة الأولمبية العربية

تركي آل الشيخ يستقيل رسميا من رئاسة اللجنة الأولمبية العربية
تركي آل الشيخ
weam.co/563437

قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه الجديد، تركي آل الشيخ استقالته رسميًا من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الخميس.

وأضاف حساب الأولمبية السعودية الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سوف يتم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيسًا لمجلس الإدارة بعد استقالة تركي آل الشيخ رسميًا.

وجاءت استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بعد ساعات من إعفائه من منصبه كرئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه كرئيس لهيئة الترفيه، وتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئاسة هيئة الرياضة.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأفغاني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأفغاني

الجبير يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا في مجلس الوزراء

الجبير يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا في مجلس الوزراء

تعرف على الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الجديد

تعرف على الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الجديد

“العساف” يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية

“العساف” يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>