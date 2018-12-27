عنابي سدير ينتصر في الوقت القاتل و يواصل هيمنته على الديربي

الوئام-الرياض-عبد العزيز السديري

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من الانتصار على غريمه التقليدي الفيحاء بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

شهد شوط اللقاء الأول هجمات متبادلة من قبل الفريقين لم يحسن أي منهما استغلالها، كما هو الحال في الشوط الثاني إلا أن المهاجم دييجو كالديرون استطاع من استغلال آخر فرص المباراة عند الدقيقة ’91 ليهدي الانتصار لقطب حرمة.

وواصل عنابي سدير تفوقه في الديربي؛ حيث يعود آخر انتصارات الفيحاء للموسم الرياضي 2005/2006.