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تعرف على الأكثر شهرة بين الإناث

تيمنا باسم خادم الحرمين ..” سلمان” أكثر أسماء المواليد تسجيلا في المملكة

تيمنا باسم خادم الحرمين ..” سلمان” أكثر أسماء المواليد تسجيلا في المملكة
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الوئام-الرياض

في مؤشر اجتماعي واضح جاء دليلا على تفاعل الشعب مع قيادته وحبه لخادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز سجل اسم “سلمان” أعلى مرتبة بين الأسماء الأكثر تسجيلا بين مواليد المملكة .

و عرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في جناحها المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” مجسمات بأكثر الأسماء تسجيلاً في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 2018، حيث تصدر القائمة اسم “سلمان” للذكور و”حور” للإناث.

وأظهرت الإحصائية الصادرة عن وكالة الأحوال المدنية، أن أكثر أسماء الذكور تسجيلاً بين المواليد في السعودية للعام الماضي، هم: (سلمان، ومحمد، وعبدالعزيز)، أما الإناث: (حور، وكيان، ونورة).

وتضمنّت الإحصائية أكثر الأسماء شعبية للعام 1438هـ، للذكور: (علي، وفهد، عبدالرحمن، وخالد، ، وفيصل، ثم فهد)، وجاءت: (جود، وترف، ثم سارة، وسحاب وملك) في بقية أسماء الإناث الأكثر شعبية.

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