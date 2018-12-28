التعليقات: 0

تقرير دولي: تركيا أسوأ بلد في “حرية الصحافة”

تقرير دولي: تركيا أسوأ بلد في “حرية الصحافة”
weam.co/563448

أعلنت لجنة حماية الصحافيين الدولية في دراسة سنوية، أن تركيا أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة، حيث يقبع نحو 68 صحافيا خلف القضبان بتهم تتعلق بمعاداة الدولة.
وفرضت السلطات التركية غرامة على قناتين تلفزيونيتين، بسبب بثهما تصريحات قيل إنها أهانت رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وشجعت على العصيان المدني.
وقال مسؤول في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا: إن المجلس سيوقف مؤقتا برنامجا حواريا على قناة “خلق” بسبب تصريحات أدلى بها الممثلان الشهيران مجدت جيزين ومتين أكبينار.
وأفادت قناة “خبر ترك” بأن مدعيا عاما فتح تحقيقا وطلب من أكبينار وجيزين الإدلاء بأقوالهما، حيث نفيا الاتهامات بإهانة الرئيس والتشجيع على العصيان.
كما جرى تعليق بث ثلاث حلقات مستقبلية من برنامج الأخبار الرئيسي على قناة “فوكس” التركية بعد تعليقات لمذيع فيها، فسرت على أنها دعوة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفرضت الحكومة غرامات إدارية على القناتين.

روابط ذات صلة

إيران تجرى تنسيقا مع تركيا لتفادي عقوبات الولايات المتحدة

إيران تجرى تنسيقا مع تركيا لتفادي عقوبات الولايات المتحدة

“خريطة كردستان” تشعل أزمة بين تركيا و”جوجل”

“خريطة كردستان” تشعل أزمة بين تركيا و”جوجل”

البرلمان الألماني: تركيا قوة احتلال في سوريا

البرلمان الألماني: تركيا قوة احتلال في سوريا

المتحدث باسم الجيش الليبي: تركيا تصدر الموت إلى ليبيا والمنطقة كلها

المتحدث باسم الجيش الليبي: تركيا تصدر الموت إلى ليبيا والمنطقة كلها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>