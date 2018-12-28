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لأهمية تعزيز الدور العربي..

عاجل .. وزارة الخارجية البحرينية تعلن استمرار عمل سفارتها في #سوريا

عاجل .. وزارة الخارجية البحرينية تعلن استمرار عمل سفارتها في #سوريا
weam.co/563456
الوئام- متابعات :

أعلنت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية .

وأضافت الخارجية أن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

وأكدت وزارة الخارجية حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على إستقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم.

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