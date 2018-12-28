عاصفة شتوية تعرقل آلاف الرحلات الجوية في أمريكا

واشنطن- الوئام:

هبت عاصفة شتوية على مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى تعطل آلاف الرحلات الجوية وهبوب عواصف ثلجية ورعدية.

ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ما يصل إلى 25 سنتيمترًا من الثلوج على بعض الولايات وهطول أمطار غزيرة على ولايات أخرى.

وقال الخبير لدى هيئة الأرصاد الوطنية مارك تشينارد:” إن مناطق من الغرب الأوسط الأمريكي والجنوب الشرقي تتعرض لأول موجة من الثلوج الكثيفة والأمطار، و من المتوقع أن تضرب وسط الولايات المتحدة حتى العطلة الأسبوعية”.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية يوم الخميس من أن طرق السفر ستصبح خطرة.

وأسهمت العاصفة التي بدأت في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء في تأخر 4200 رحلة جوية وإلغاء أكثر من 1000 رحلة. وتم إلغاء قرابة 400 رحلة من أو إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي وتأجيل المئات.