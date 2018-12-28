طهران تنفي مقتل قاسم سليماني

طهران- الوئام:

نفت السلطات الإيرانية مقتل قائد ما يسمى بفيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، ونشرت صورة حيّة له داخل أحد مساجد العاصمة طهران.

وكتبت وكالة أنباء “فارس” الرسمية، أن هذه الصورة تشكل رداً على الإشاعات التي أفادت مؤخراً بمقتله (قاسم سليماني) خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وتناقلت وسائل إعلام يوم الأربعاء، خبراً يفيد أن قائداً في الحرس الثوري الإيراني وضابطاً إيرانياً أقل رتبة لقيا حتفهما في الغارات الإسرائيلية التي شنتها مقاتلات “أف 16” على أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق الليلة قبل الماضية.