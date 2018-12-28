التعليقات: 0

لعدم كفاية الأدلة

براءة محمد صلاح من تهمة التحايل على التحكيم

براءة محمد صلاح من تهمة التحايل على التحكيم
weam.co/563464
لندن- الوئام:

برأت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول من تهمة التمثيل والتحايل على التحكيم.

وتم توجيه اتهام واضح وصريح لمحمد صلاح خلال الساعات الماضية بالتحايل على الحكم جراهام سكوت للحصول على ركلة جزاء في مباراة نيوكاسل يوم أمس الأول بـ”البريميرليغ”.

وفي تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية التي أدعت برائه محمد صلاح من الاتهام الموجه له بالتحايل على التحكيم بعد مراجعة اللقطة المثيرة والاطلاع على تقرير حكم اللقاء.

وجاء قرار اللجنة منصفاً لمحمد صلاح، لعدم كفاية الأدلة لذلك سيكون اللاعب متاح لخوض المباريات القادمة مع الفريق بعد سقوط عقوبة الإيقاف لمباراتين.

روابط ذات صلة

ليفربول ينفرد بصدارة الدوري بفوز رباعي على نيوكاسل

ليفربول ينفرد بصدارة الدوري بفوز رباعي على نيوكاسل

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر 26-12-2018 الدوري الانجليزي

حصاد 2018.. محمد صلاح تاجر السعادة في مصر

حصاد 2018.. محمد صلاح تاجر السعادة في مصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>