براءة محمد صلاح من تهمة التحايل على التحكيم

لندن- الوئام:

برأت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول من تهمة التمثيل والتحايل على التحكيم.

وتم توجيه اتهام واضح وصريح لمحمد صلاح خلال الساعات الماضية بالتحايل على الحكم جراهام سكوت للحصول على ركلة جزاء في مباراة نيوكاسل يوم أمس الأول بـ”البريميرليغ”.

وفي تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية التي أدعت برائه محمد صلاح من الاتهام الموجه له بالتحايل على التحكيم بعد مراجعة اللقطة المثيرة والاطلاع على تقرير حكم اللقاء.

وجاء قرار اللجنة منصفاً لمحمد صلاح، لعدم كفاية الأدلة لذلك سيكون اللاعب متاح لخوض المباريات القادمة مع الفريق بعد سقوط عقوبة الإيقاف لمباراتين.