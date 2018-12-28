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ببرنامج رواد التحول

فتح التقديم الجنسين في الهيئة العامة للاستثمار

فتح التقديم الجنسين في الهيئة العامة للاستثمار
weam.co/563466
الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج رواد التحول المعني بتدريب الطلاب والطالبات حديثي التخرج، بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للخدمات المساندة فرج بن سالم آل منجم أن الهيئة تسعد بإطلاق الدفعة الثانية من البرنامج للعام الثاني على التوالي وأنه سيتم تنفيذ البرنامج بشكل سنوي وسيشهد تطوراً مستمراً ليضم عناصر نوعية من تخصصات مختلفة إلى فريق العمل بالهيئة العامة للاستثمار.

وبما يتماشى مع توجهها في تبني مبادرات تسهم في تحقيق رؤية 2030، حيث سيتم تدريبهم داخل المملكة وخارجها، وفق خطة متكاملة تشمل تطويرهم على مهارات عامة ومهنية متخصصة مجال تطوير وفهم الفرص الاستثمارية والسياسات الدولية المتعلقة بها.

وأفاد أن نشاطات البرنامج تتضمن عقد دورات تدريبية لرواد التحول وهم على رأس العمل داخل الهيئة ومع شركات عالمية خارج المملكة، إذ يمتد البرنامج لمدة 9 أشهر وينتهي بالتوظيف بالهيئة العامة للاستثمار.

وفيما يخص معايير القبول للبرنامج، أكد آل منجم أن البرنامج متاح للسعوديين  ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً، بشرط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات الآتية:
 الهندسة الصناعية– الهندسة الميكانيكية– الهندسة الكهربائية– الهندسة المدنية– الهندسة الطبية الحيوية.

بالاضافة للصيدلة، العلوم الصحية المساندة– المالية،  ألا يقل معدل المتقدم التراكمي عن (3 من 4) أو (4 من 5)، وأن يكونوا من خريجي 2017 أو 2018 .

وسيكون التقديم متاحا على الموقع الالكتروني : https://stp.sagia.gov.sa

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