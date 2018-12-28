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بالمرتبتين الرابعة والخامسة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في امارة منطقة حائل

تفاصيل الوظائف الشاغرة في امارة منطقة حائل
weam.co/563467
حائل- الوئام:

أعلنت أمارة منطقة حائل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن طرح 31 وظيفة إدارية شاغرة للرجال على سلم رواتب الموظفين العام بالمرتبتين الرابعة والخامسة بمسميات مساعد إداري ، كاتب ، فني دعم مساعد ، ناسخ آلة ، مطور برامج مساعد ، موزع بريد ، سكرتير .

وتدعو الامارة خريجي المعاهد التخصصية حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف لشغل هذه الوظائف.

وأكدت أن لتقديم من خلال نظام جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم 1440/4/25هـ حتى الخميس الموافق 1440/4/27هـ.

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي :
https://twitter.com/emara_hail/status/1078263383374417921

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