وظائف للسعوديين في جامعة الملك فيصل

ابها- الوئام:

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوراه وترغب شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة.

وقد أوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أنه ستعطى الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة، وذلك وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان.

ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب وأن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً وضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

أن تكون جميع المؤهلات امتدادا للتخصص وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

أن يكون حاصلا على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب وأن يكون حاصلا على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً واجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الالكتروني للجامعة وذلك اعتباراً من يوم الأحد 23/4/1440هـ الموافق 30/12/2018 وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس 27/4/1440هـ الموافق 3/1/2018 علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://services.kfu.edu.sa/AssistantProfessor/Guest/Term