السجن وإسقاط الجنسية لمتهمين بالإرهاب في البحرين

المنامة- الوئام:

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية حكماً على 14 متهماً بعد إدانتهم بتأسيس عصابة إرهابية، بالسجن مدداً تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد، وأسقطت الجنسية عن أغلبهم.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن المحامي العام أحمد الحمادي قوله، إن المحكمة أصدرت حكمها على المتهمين بتأسيس عصابة إرهابية والانضمام إليها وتسلم وإعطاء أموال لمصلحتها إضافةً إلى جنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.

وأضاف أن المحكمة عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية للمتهم الأول وغرامة تعادل 265 ألف دولار، والسجن مدة سبع سنوات لعشرة متهمين، والحبس ثلاث سنوات لثلاثة متهمين، وإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين أيضاً.

وأشارت “بنا” إلى أن هذه الجماعة تتبع لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي المتواجد خارج البحرين، والذي دعم من أجل إيجاد ذراع داخل المملكة لها والقيام بأعمال إرهابية.