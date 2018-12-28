تفاصيل الوظائف لحملة الثانوية في جامعة شقراء

شقراء -الوئام:

أعلنت جامعة شقراء للمواطنين السعوديين الراغبين في العمل على وظائف المستخدمين على المرتبة ( 31-32-33 ) من حملة الثانوية وما دون التقدم مباشرة وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخدمة المدنية في برنامج (ساعد) ليتسنى للجامعة الدخول على القوائم المسجلة في البرنامج عند الحاجة لأشغال هذه الوظائف.

ومن ضمن الشروط المطلوبة للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الثانوية وما دون وأن لا يتجاوز عمر المتقدم الـ(45) سنة.

أن لا يكون المتقدم موظفا حكوميا وأن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر وأن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة وأن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية والتسجيل في برنامج ساعد.