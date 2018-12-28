زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا

جاكرتا- الوئام:

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات إقليم غرب بابوا الواقع شرق إندونيسيا صباح الجمعة، مما بث الذعر بين السكان بعد نحو أسبوع من موجات مد عاتية (تسونامي) قتلت المئات إلى الغرب في البلاد.

وذكرت السلطات الإندونيسية أن شدة الزلزال بلغت 6.1 درجة، واستمر عدة ثوان، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وكان مركز الزلزال على البر قرب مدينة مانوكواري وعلى عمق 55 كيلومترًا.وقالت هيئة الأرصاد الإندونيسية إنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي.

وتسبب انهيار جزء من جزيرة بركانية يوم السبت في حدوث موجات مد بارتفاع وصل إلى خمسة أمتار ضربت مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة وأسفرت عن مقتل 430 شخصًا.