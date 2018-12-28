إتفاقية بين أدبي الرياض وجمعية الناشرين السعوديين

الرياض - الوئام- عبدالله الروقي:

وقع النادي الأدبي بمدينة الرياض اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية الناشرين السعوديين وسيقوم الطرفان من خلالها بالتعاون في مجال النشر الورقي والنشر الرقمي والأنشطة الثقافية المختلفة.

وقد مثّل النادي رئيس مجلس الإدارة د.صالح المحمود فيما مثل جمعية الناشرين السعوديين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد الحمدان .

وقال د.صالح المحمود رئيس مجلس إدارة أدبي الرياض بأنه سعيد بهذه الاتفاقية ويتطلع أن تكون فاتحة لفضاءات أرحب مع جمعية الناشرين السعوديين التي تمثل ثقلا كبيرا في مشهد إصدار الكتب وتسويقها في وطننا الغالي.

وأضاف بالقول: الاتفاقية تتضمن بنودا مختلفة يصب معظمها في سياق التعاون المشترك بين المؤسستين في مجالات النشر الورقي والرقمي وفي سياق إقامة الفعاليات الثقافية والإبداعية خاصة تلك التي تقام في معارض الكتب المختلفة التي تشرف عليها جمعية الناشرين السعوديين .

وأكد أن الاتفاقية ستعطي النادي فرصة المشاركة الفاعلة في مشروع الرياض الرائد (قيصرية الكتاب) إذ سيكون النادي شريكا رئيسا في صناعة الفعاليات الثقافية التي ستقام في هذا المشروع .

واختتم المحمود حديثه بالشكر والتقدير لجمعية الناشرين السعوديين وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد الحمدان على تعاونهم وتجاوبهم متمنيا أن تؤتي هذه الاتفاقية أكلها في خدمة المشهد الثقافي الوطني.