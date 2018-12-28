إرتفاع أسعار النفط برغم استمرار المخاوف

سنغافورة- الوئام:

قفزت أسعار النفط الخام مرتفعة حوالي ثلاثة في المئة يوم الجمعة لتعوض جزءا من خسائرها في الجلسة السابقة، غير أن نمو المخزونات الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي أبقت الأسواق تحت ضغط.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 2.26 بالمئة، أو 1.18 دولار، ليبلغ 53.34 دولار للبرميل الساعة 0219 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع في وقت سابق بما يصل إلى 3.1 في المئة وهبط برنت في العقود الآجلة 4.24 بالمئة، أو 2.31 دولار، ليبلغ عند التسوية يوم الخميس 52.16 دولار للبرميل.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 2.26 بالمئة أو 1.01 دولار بعدما صعد في وقت سابق 3.6 بالمئة. كان الخام الأمريكي قد أنهى تعاملات يوم الخميس منخفضا 1.61 دولار، بما يعادل 3.48 بالمئة، إلى 44.61 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط يوم الخميس إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، بعد يوم من تحقيق أكبر مكسب يومي في عامين، تحت ضغط من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وتخمة المعروض.