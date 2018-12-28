دفعة جديدة من اللاجئين السوريين تغادر الأردن

عمان- الوئام:

قالت مصادر سورية، إن دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في الأردن عادت إلى سوريا عبر معبر نصيب-جابر الحدودي.

وقال منسق عودة اللاجئين السوريين من الأردن وتركيا ولبنان، محمد حمرا، إن التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الحكومة السورية فتحت الباب أمام عودة السوريين المهجرين من دول كثيرة مشيراً إلى أنه قريباً سيبدأ التنسيق لعودة السوريين المهجرين من مصر”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا” أمس الخميس.

وأكدت “سانا” أنه منذ إعادة فتح معبر نصيب-جابر الحدودي مع الأردن في منتصف أكتوبر الماضي، عاد آلاف اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا.