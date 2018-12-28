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بالنظر للعائد الكبير للاعب والنادي

مدرب غريميو يؤكد انتقال الحارس جروهي للاتحاد السعودي

مدرب غريميو يؤكد انتقال الحارس جروهي للاتحاد السعودي
weam.co/563480
الرياض- الوئام:

أقر المدير الفني لغريميو البرازيلي، ريناتو غاوتشو، بأن حارس الفريق مارسيلو جروهي، سيرحل عن النادي، ليؤكد التقارير التي تشير إلى انتقاله إلى الاتحاد السعودي.

ورغم أن غريميو لم يؤكد انتقال اللاعب بعد، أقر غاوتشو في تصريحات صحافية بأن جروهي (32 عاماً) سيرحل وأن النادي سيبحث عن بديل له.

وأشار غاوتشو إلى أن جروهي لن يكون ضمن صفوف غريميو في فترة الاعداد للموسم الجديد التي من المنتظر أن تبدأ في 3 من يناير  المقبل، وأنه اختار باولو فيكتور ليكون الحارس الأساسي للفريق.

ويبدو أن غريميو وافق على انتقال جروهي بناء على طلبه وبالنظر للعائد الكبير للاعب والنادي.وسيكون على نادي الاتحاد أن يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جروهي مع غريميو والذي يستمر حتى 2020.

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