ألمانيا تفرض بقوة الضرائب على المساجد

برلين- الوئام:

يعتزم المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا مناقشة تمويل المساجد عبر تطبيق “ضريبة مسجد” خلال انعقاد مؤتمر الإسلام المقبل.

وقال رئيس المجلس أيمن مازيك، في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: يتعين مناقشة هذا الموضوع هناك بخبرة وتعقل”.

وذكر مازيك أنه يتعين أن تكون المساجد، التي تعاني حالياً في الغالب من نقص التمويل، قادرة على تعيين أئمة متعقلين ومُدربين هنا ويتحدثون اللغة الألمانية، مشيراً إلى أنه يمكن تنفيذ ذلك أيضاً عبر إنشاء مؤسسة للمساجد قائمة على التبرعات وبدعم تنظيمي من الدولة.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، طالب المسلمين في ألمانيا خلال انعقاد مؤتمر الإسلام في نوفمبر الماضي بحل ارتباطهم بالتأثير الأجنبي.

وأُثير جدل خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس) حول تطبيق ضريبة للمساجد على غرار ضريبة الكنيسة.

وقد طالبت المحامية الألمانية المنحدرة من أصول تركية، سيران أطيش، بتطبيق هذه الضريبة، حيث قالت مؤسِسة مسجد “ابن رشد-جوته” في برلين في تصريحات لصحيفة “فيلت” الألمانية أول أمس الأربعاء: “كل ما تحتاجه المساجد من الممكن تدبيره في المستقبل من الأعضاء أنفسهم”.

وعلى خلاف الكنائس، لا تحصّل الدولة الألمانية ضرائب من أجل المساجد. ويقتصر حصول المساجد على أموال من الدولة في حالات تمويل مشروعات معينة، مثل دعم اندماج اللاجئين المسلمين في المجتمع أو إبعاد الشباب السلفي عن التيار المتطرف.