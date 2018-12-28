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اشتباكات مستمرة بشكل متفاوت العنف

قوات سوريا تتقدم في الجيب الأخير لداعش

قوات سوريا تتقدم في الجيب الأخير لداعش
weam.co/563487
دمشق -الوئام:

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من تحقيق تقدم في مواقع ونقاط في أطراف جيب تنظيم داعش الأخير، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

ورصد المرصد، اشتباكات مستمرة بشكل متفاوت العنف بين قوات سوريا الديمقراطية، وعناصر تنظيم داعش، على محاور في أطراف الجيب الأخير للتنظيم الذي بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد الهجمات العنيفة وعمليات التقدم لقوات سوريا الديمقراطية، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وبحسب المرصد فر من التنظيم أكثر من 500 من عناصره منذ القرار الأمريكي بالانسحاب من الأراضي السورية في 19 ديسمبر الحالي.

فيما تترافق الاشتباكات مع استهدافات متبادلة على محاور القتال، ويسعى التنظيم مستميتاً للحفاظ على ما تبقى له من مناطق في شرق الفرات، والممتدة من شرق قرية أبو الحسن وصولاً إلى الحدود السورية- العراقية.

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