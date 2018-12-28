الفنانة اللبنانية إليسا تهاجم ميشال عون وحزب الله!

بيروت- الوئام:

هاجمت الفنانة اللبنانية الشهيرة إليسا، عددا من السياسيين والأحزاب في البلاد، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله، وأطلقت مواقف سياسية اتّسمت بالجرأة.

وتوجّهت في مستهلّ كلامها خلال حلولها الليلة الماضية ضيفة في برنامج “صار الوقت” مع الإعلامي مارسيل غانم على قناة “أم تي في” بكلمة إلى الشعب اللبناني، قائلة: أحيّي الشعب اللبناني على القرف الذي يعيشه.

لا أحب أن كون بلا طعمة أو لون، فمنذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري شعرتُ أنني ملتزمة كمواطنة، لأننا خسرنا رجلاً بأهميته، هو الذي جرب أن يضع لبنان على خريطة العالم فقتلوه، ولاحظنا كيف عاد لبنان إلى الوراء، مضيفة: منذ ذلك الحين، شعرتُ أنه كمواطنة يجب أن أعبّر عن رأيي.

وتابعت: وعدونا منذ عشر سنوات بالكهرباء. انظروا إلي أين وصلنا، والحكومة لم تتألف بعد لأنّ الشيفرة لم تأت من الخارج. (نحن غنم لأننا انتخبنا الأشخاص نفسهم يللي فوتونا بالحيط).

لم تغب “ثورة الأرز” عن بال إليسا، وقالت: أحزن أنه كان هناك ثورة الأرز، بس ضيعان الشهداء الذين رحلوا. أنا ابنة دير الأحمر، شعرت في الانتخابات أن لصوتي قيمة.

وتحدّثت هذه المغنية بجرأة عن العهد الرئاسي ورئيس الجمهورية الحالي، فقالت: يوم انتخب العماد ميشال عون رئيساً شعرت أنني هزمت.

فأنا كنت واعية على حرب الإلغاء وأردت أن يأتي دم جديد على العهد رغم احترامي له، إلا أنني لم أكن ممنونة العهد فشل بكل تأكيد.

وعن وزير الخارجية وصهر الرئيس ميشال عون، قالت المغنية اللبنانية: جبران باسيل ما بتمنى ولا بحب شوفوا ولا نهار رئيساً للجمهورية، أفضّل (سليمان) فرنجيه، وأنا مع العلاقة مع سوريا القائمة على الند للند.

أما عن رأيها بالرئيس المكلّف سعد الحريري، فقالت: لا أحسده على ما يمرّ به، يتعرض لضغوط، ولا يمكن أن أرى أحداً بدلاً له، مشيرة إلى أنها تفضّل أن تراه “خيّ السنّة وليس بيّ السنّة” في لبنان.

وخالفت إليسا “حزب الله” بمفهوم الشهادة على أرض غير الوطن، وقالت: متل ما بحترم شهداء الحزب عليهم أن يحترموا شهدائنا، مضيفة: لم أشعر أنّ الزمن السوري ولّى بسبب الممثلين عنه من حزب الله والرئيس عون، لتعود وتؤكد: أهم شهيد لبناني هو (رئيس الجمهورية المنتخب) بشير الجميّل.