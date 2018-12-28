أعلى عائدات خلال عام.. النفط الليبية: 2.4 مليار دولار إيرادات نوفمبر

وكالات - الوئام:

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن إيرادات شهر تشرين ثان/نوفمبر من مبيعات الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي، لتكون بذلك ثالث أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية عام 2018.

وقالت المؤسسة ، في بيان نشره مكتبها الإعلامي على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، إن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 يقدر بحوالي 24.2 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 76 بالمئة مقارنة بالعام الماضي،بحسب موقع”بوابة الوسط”.

من جانبه، قال المهندس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن “كلّ إنجازات المؤسسة تصبّ في مصلحة الشعب الليبي”، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ستبذل قصارى جهدها للنهوض بالاقتصاد الليبي وتوفير الأموال اللازمة لضمان التوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة الاقتصادية في كافّة أرجاء البلاد”.

وأضاف: “نحن نعمل جاهدين لتنفيذ التدابير الأمنية المتفق عليها في حقل الشرارة النفطي، من أجل استئناف لعمليات والإنتاج في أقرب وقت ممكن”، مشيرًا إلى أنه ريثما يتمّ تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتعلقة بحرس المنشآت النفطية في المنطقة من قبل الحكومة، سوف نقوم بإعادة فتح الحقل.

كان صنع الله قد صرح يوم الجمعة الماضي إن المؤسسة لن ترفع حالة “القوة القاهرة” عن حقل الشرارة وسيبقى غلقا “حتى يتم وضع ترتيبات أمنية بديلة”.

وأرجع صنع الله ذلك إلى قيام مجموعة مسلحة بتهديد موظفي المؤسسة بالعنف، إضافة إلى تورطها في أعمال إجرامية أخرى.