السفير آل جابر: قرار الرئيس هادي بصرف مرتبات “موظفي الحديدة” يؤكد فشل المشروع الإيراني

الرياض- الوئام:

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أمس الخميس، الحكومة، بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة، ابتداءً من ديسمبر الجاري، للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية.

من جانبه، علق محمد آل جابر، سفير المملكة لدى اليمن، قائلا إن “صدور قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بصرف مرتبات موظفي محافظة الحديدة المدنيين يؤكد من جديد أن استعادة الدولة ومواردها هي خيار اليمنيين والتحالف الداعم للشرعية في اليمن”.

وأضاف الجابر: أن القرار أيضا يعد “تأكيدا على فشل المشروع الإيراني لخلق الفوضى وزراعة الميليشيا في اليمن وممرات الملاحة التجارية قي البحر الأحمر”.

من جانبه، قال المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إن “قرار الرئيس هادي خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني”.

وأضاف المبعوث، في بيان لمكتبه، أن “الإدارة تأمل أن يكون هناك المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه”.