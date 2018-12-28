التعليقات: 0

والمبعوث الأممي يشيد

السفير آل جابر: قرار الرئيس هادي بصرف مرتبات “موظفي الحديدة” يؤكد فشل المشروع الإيراني

السفير آل جابر: قرار الرئيس هادي بصرف مرتبات “موظفي الحديدة” يؤكد فشل المشروع الإيراني
weam.co/563500
الرياض- الوئام:

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أمس الخميس، الحكومة، بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة، ابتداءً من ديسمبر الجاري، للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية.

من جانبه، علق محمد آل جابر، سفير المملكة لدى اليمن، قائلا إن “صدور قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بصرف مرتبات موظفي محافظة الحديدة المدنيين يؤكد من جديد أن استعادة الدولة ومواردها هي خيار اليمنيين والتحالف الداعم للشرعية في اليمن”.

وأضاف الجابر: أن القرار أيضا يعد “تأكيدا على فشل المشروع الإيراني لخلق الفوضى وزراعة الميليشيا في اليمن وممرات الملاحة التجارية قي البحر الأحمر”.

من جانبه، قال المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إن “قرار الرئيس هادي خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني”.

وأضاف المبعوث، في بيان لمكتبه، أن “الإدارة تأمل أن يكون هناك المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه”.

روابط ذات صلة

مقتل وإصابة أكثر من 40 حوثيًا في صرواح

مقتل وإصابة أكثر من 40 حوثيًا في صرواح

لجنة إعادة الانتشار في الحديدة تتفق على فتح الطرق لدخول المساعدات الإنسانية

لجنة إعادة الانتشار في الحديدة تتفق على فتح الطرق لدخول المساعدات الإنسانية

التحالف: 29 خرقا حوثيا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة

التحالف: 29 خرقا حوثيا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة

المملكة تدعم خفر السواحل اليمنية بدفعة جديدة من الزوارق البحرية والرادارات

المملكة تدعم خفر السواحل اليمنية بدفعة جديدة من الزوارق البحرية والرادارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>