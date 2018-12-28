عبر جسر الملك فهد.. البحرين تسمح للسعوديين بدخول أراضيها دون إجراءات

متابعات - الوئام

يشهد جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، اليوم الجمعة، كثافة شديدة في حركة العبور تجاه مملكة البحرين، لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك بعد أن سمحت مملكة البحرين بدخول المواطنين السعوديين دون اجراءات، عبر الجسر، بشكل استثنائي، تسهيلا للعبور وتقليلا من وقت الانتظار، بمناسبة الاجازة المدرسية. بحسب بيان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وتوقعت إدارة الجسر أن تستمر وتيرة الكثافة المرورية على مدى الأسبوع المقبل. لافتة إلى أن جميع إدارات المؤسسة العامة للجسر تعمل على مدار الساعة.