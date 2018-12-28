الجيش السوري يدخل منبج وسط ترحيب روسي

الوئام- متابعات

أعلن الجيش السوري، اليوم الجمعة، دخول وحداته إلى منطقة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال البلاد، ورفع العلم السوري وسط المدينة.

وقال الجيش في بيان: “استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها”، متعهدا بضمان الأمن الكامل لكل المواطنين وغيرهم في منبج.

رأى الكرملين، أن دخول الجيش السوري منطقة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال البلاد، بعد توجيه الوحدات الكردية فيها دعوة إلى دمشق للانتشار فيها من أجل حمايتها من التهديدات التركية، أمر “إيجابي”، معتبراً أن ذلك يساهم في إرساء “الاستقرار”.