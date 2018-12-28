التعليقات: 0

الجيش السوري يدخل منبج وسط ترحيب روسي

الجيش السوري يدخل منبج وسط ترحيب روسي
weam.co/563507
الوئام- متابعات

أعلن الجيش السوري، اليوم الجمعة، دخول وحداته إلى منطقة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال البلاد، ورفع العلم السوري وسط المدينة.

وقال الجيش في بيان: “استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها”، متعهدا بضمان الأمن الكامل لكل المواطنين وغيرهم في منبج.

رأى الكرملين، أن دخول الجيش السوري منطقة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال البلاد، بعد توجيه الوحدات الكردية فيها دعوة إلى دمشق للانتشار فيها من أجل حمايتها من التهديدات التركية، أمر “إيجابي”، معتبراً أن ذلك يساهم في إرساء “الاستقرار”.

روابط ذات صلة

قوات سوريا تتقدم في الجيب الأخير لداعش

قوات سوريا تتقدم في الجيب الأخير لداعش

ماتيس المستقيل يوقع أمر انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

ماتيس المستقيل يوقع أمر انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

رويترز: الرئاسة الفرنسية تؤكد دعمها لـ “قوات سوريا الديمقراطية”

رويترز: الرئاسة الفرنسية تؤكد دعمها لـ “قوات سوريا الديمقراطية”

داعش يشن هجوما على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية جنوب شرق سوريا

داعش يشن هجوما على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية جنوب شرق سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>