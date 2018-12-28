الطائف: إصابة 8 في تصادم.. والهلال الأحمر يباشر الحالات في 30 دقيقة

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

باشرت الفرق الإسعافية في “هلال الطائف” حادث تصادم لعائلة مقيمة، صباح اليوم (الجمعة)، وذلك قبل منطقة القرشيات على طريق الرياض باتجاه الطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث بإسم الهلال الأحمر بمحافظة الطائف، أن “غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة (٩٩٧) تلقت بلاغا عند الساعة 9.24 صباحا، بحدوث تصادم بالموقع المذكور، ما استدعى توجيه 4 فرق إسعافية بقيادة القائد ماجد القثامي”.

وأضاف الثبيتي، في بيان، أنه “عند وصول أول فرقة للموقع عند الساعة 9.47 صباحا، اتضح أن عدد الإصابات 8، وتم تقديم الخدمة الاسعافية بالموقع”.

وبوصول فرق الدعم للموقع، تم نقل 7 حالات للمستشفى، فيما رفضت إحداهن النقل، وتم الانتهاء من الحادث عند الساعة 10.15 صباحا.