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في الجنادرية

بـ”جريمة افتراضية” .. النيابة العامة تحذر من إطلاق النار في الأفراح

بـ”جريمة افتراضية” .. النيابة العامة تحذر من إطلاق النار في الأفراح
weam.co/563519
واس - الوئام:

عرضت النيابة العامة ولأول مرة، خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام، جريمة استعمال الأسلحة النارية في الأفراح باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR) ، اطلع خلالها الزوار على حفلة زواج استخدمت فيها الأسلحة النارية ، التي صنفتها النيابة العامة مؤخراً، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر .
وأكد عضو النيابة العامة أحد المشرفين على المعرض الدكتور خالد الحربي في حديثه لـ “وكالة الأنباء السعودية ” أن النيابة استخدمت تقنية الواقع الافتراضي للتعريف بالجريمة وتوضيح تفاصيلها، والتثقيف بأهمية التبليغ عبر الوسائل المتاحة عند وقوعها كونها جريمة يعاقب عليها النظام.
وأضاف الدكتور الحربي أن النيابة العامة وضعت على عاتقها تقديم رسائل تثقيفية وتوعية للعديد من الجرائم ومنها جريمة إطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزواج ، مبيناً أن النيابة العامة استعرضت عدد من الجرائم أمام زوار المعرض منها : الجرائم المعلوماتية وجرائم التحرش والتستر والصلح والحماية من الإيذاء والحوادث المرورية والتوقيف والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال وجرائم الشيكات المالية ، وتم تقديم معلومات تلك الجرائم عبر منصة خاصة باستخدام العروض المرئية والبيانات الرقمية، إضافة إلى تعيين موظفين مختصين وقانونيين للرد على استفسارات الزوار والإجابة على الأسئلة التي تتطلب خصوصية أو إفادة متخصصة.

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