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“الملك سلمان للإغاثة” يوزع 102 طن سلال غذائية بمحافظات عدن ولحج وحجة

“الملك سلمان للإغاثة” يوزع 102 طن سلال غذائية بمحافظات عدن ولحج وحجة
weam.co/563524
الوئام- واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 12 طنًا من السلال الغذائية لنازحي الحديدة في منطقة اللحوم التابعة لمديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد من التوزيع 900 نازح، وهي ضمن مشروع 15,000 سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 59 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى “الشط” “المزعيقيه” و”الهرهر” و”الحليلية” و”العنبرة” التابعة لمديرية المضاربة بمحافظة لحج، يستفيد منها 4.800 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

كما وزع المركز أيضًا، 31 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى “الذراع الشمالي” و”الضابره” و”مبجر” و”الغرزه” و”الذراع الجنوبي” التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجه، استفاد منها 2,490 فرد. ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.

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