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كانت في طريقها للحوثيين

اليمن.. الشرطة تحبط تهريب شحنة مواد لتركيب الطائرات المسيرة

اليمن.. الشرطة تحبط تهريب شحنة مواد لتركيب الطائرات المسيرة
weam.co/563538
واس - الوئام:

أحبطت الشرطة المنية في محافظة الجوف اليمنية، وبالتعاون مع رجال القبائل تهريب قطعا تستخدم في صناعة وتركيب الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإنقلابية، المدعومة من إيران .
ونقلت ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” ، عن مصادر أمنية يمنية : إن الشرطة ورجال القبائل اليمنيين ضبطوا شحنة وتضم أجزاء جاهزة لتركيب الطائرات بدون طيار واجهزة اتصالات لاسلكية تقدمها إيران للمليشيا الحوثية بهدف قتل الشعب اليمني وتدميره.
وتمكنت الشرطة خلال الاشهر الماضية من العام الجاري من ضبط العديد من محاولات التهريب لشحنة مخدرات وأجهزة لاسلكية واتصالات ومواد أولية لصناعة المتفجرت بالإضافة الى اسلحة وذخائر كانت في طريقها الى مناطق سيطرة الإنقلابيين .

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