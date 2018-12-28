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أحد منسوبي القوات المسلحة

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف أبو راية

محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف أبو راية
weam.co/563539
واس - الوئام:

أدّى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود ، بعد صلاة عصر اليوم , بجامع قرية جخيرة ، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف إبراهيم بن حسن أبو راية أحد منسوبي القوات المسلحة , الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل محافظ صبيا عقب الصلاة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، لوالد وأسرة الشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم , أعرب والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
أدى الصلاة مع محافظ صبيا , عددًا من ضباط القوات المسلحة , ومديري الدوائر الحكومية والأمنية , والمشائخ , وجموعًا من أهالي المحافظة.

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