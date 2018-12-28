بريطانيا: بناء إسرائيل 2800 وحدة سكنية غير قانوني ومخيب للآمال

واس - الوئام:

دان وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخاريجة البريطانية أليستر بيرت اليوم، إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء أكثر من 2,800 وحدة سكنية في مستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.

وأوضح المسؤول البريطاني، في تصريح له أن إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 2,800 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية غير مقبول ومخيب للأمل، مضيفًا ان هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويتثير الشكوك بالتزام إسرائيل بأي اتفاق سياسي مستقبلا مع الفلسطينيين .

وأضاف أن الحكومة البريطانية تطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء هذه المستوطنات الغير قانونية .