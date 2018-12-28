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خلال خلال المظاهرات

“الكنتوش”.. أحدث أدوات مقاومة السودانيين لرصاص الشرطة

“الكنتوش”.. أحدث أدوات مقاومة السودانيين لرصاص الشرطة
weam.co/563543
متابعات - الوئام:

انطلقت اليوم (الجمعة) موجة جديدة من المظاهرات، في عدد من مساجد العاصمة السودانية الخرطوم، مطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

وكعادة الثورات، تخرج لنا دوما أدوات مقاومة مبهرة يستخدمها المتظاهرين السلميين، ففي ثورة 2011 بمصر خرج المواطنين يحملون عصيّهم، مشكلين لجانا لحماية الشوارع. أما في السودان؛ خرجت النسوة ترتدين إناءً للطبخ يدعى “الكنتوش”، لحمايتهم من الرصاص.

ورصدت عدسات المصورين صورة امرأة سودانية تحمي رأسها بـ”الكنتوش”، لمواجهة الرصاصات الطائشة لقوات قمع المتظاهرين في السودان.

ومن المعروف أن “الكنتوش” مصنوعة من الألومونيوم المخلوط، ووزنها ثقيل للغاية، ولا يستطيع الرصاص اختراقه.

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