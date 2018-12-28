10 انتصارات وتعادلين في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية

الوئام- متابعات

أقيمت اليوم الجمعة، منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية، والتي شهدت 12 مباراة لحساب المجموعتين الأولى والثانية.

وجمعت مباريات اليوم، الأخدود مع التقدم، والحجاز مع المزاحمية، والرياض مع البكيرية، والصقور مع الساحل، والدرعية مع الغزوة، والجندل مع السد لحساب المجموعة الأولى، في حين التقى الثقبة مع الوطني، والخلود مع حطين، والشرق مع عرعر، والجبيل مع الحائط، ووج مع عفيف، والدرع مع العربي لحساب المجموعة الثانية.

وعزز البكيرية صدراته للمجموعة الأولى بعد فوزه على مضيفه الرياض 5-1، ليرفع رصيده لـ 23 نقطة، فيما توقف رصيد الرياض عند 8 نقاط في المركز الثامن.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الصقور والساحل، ليرفع الصقور رصيده لـ 7 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما وصل الساحل للنقطة 18 في المركز الثاني.

وعلى ملعب إعداد القادة حقق الدرعية فوزًا على الغزوة 2-0 ليرفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الغزوة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفاز السد على مضيفه الجندل 2-1 ليرفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد الجندل عند 17 نقطة في المركز الثالث.

وفاز التقدم على الأخدود 2-0 ليرفع رصيده لـ 17 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الأخدود عند 7 نقاط في المركز التاسع.

وحقق الحجاز فوزًا على المزاحمية 3-1، رافعًا رصيده لـ 16 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد المزاحمية عند 10 نقاط في المركز السابع.

وفي المجموعة الثانية، عزز الثقبة صدارته بتحقيق الفوز التاسع على التوالي بعدما تخطى ضيفه الوطني 2-1 رافعًا رصيده لـ 27 نقطة، فيما توقف رصيد الوطني 9 نقاط في المركز العاشر.

وعزز وج موقعه في المركز الثاني بفوزه على عفيف 2-1، رافعًا رصيده لـ 18 نقطة، فيما توقف رصيد عفيف عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفاز الخلود على حطين 3-0 ليرفع رصيده لـ 13 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد حطين عند 14 نقطة في المركز الرابع.

وحسم الجبيل مباراته أمام ضيفه الحائط بالفوز 4-0، رافعًا رصيده لـ 13 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الحائط عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وفاز الشرق على عرعر بهدف نظيف، ليرفع رصيده لـ 13 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد عرعر عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

وحسم التعادل السلبي مباراة الدرع والعربي، ليرتفع رصيد الدرع للنقطة العاشرة في المركز التاسع، فيما رفع العربي رصيده لـ 14 نقطة في المركز الثالث.