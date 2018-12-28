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التحالف الدولي: الجيش السوري لم يدخل منبج

التحالف الدولي: الجيش السوري لم يدخل منبج
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نفى التحالف الدولي الجمعة دخول القوات السورية إلى مدينة منبج الشمالية بناء على طلب من الأكراد الذين يتخوفون من عملية عسكرية تركية.

وقال التحالف على حسابه في تويتر “على الرغم من عدم صحة المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على القوات العسكرية في مدينة منبج في سوريا، فإن قوات التحالف لم تر أي مؤشر على صحة هذه الادعاءات”.

ودعا التحالف ضد داعش الذي تقودة الولايات المتحدة، “الجميع إلى احترام منبج وسلامة مواطنيها”.

وكان الجيش السوري قد أعلن في وقت سابق الجمعة أن وحداته دخلت إلى منطقة منبج استجابة لدعوة أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقسد والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

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