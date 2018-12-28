الأخضر يسجل حضورا مميزا في الإمارات

الوئام- واس

يمتلك المنتخب الوطني ذكريات تاريخية مع البطولات التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان أهم تلك الذكريات التتويج بكأس الأمم الآسيوية 1996 بالفوز على المنتخب الإماراتي في النهائي بركلات الترجيح.

وستكون كأس أمم آسيا 2019، هي خامس بطولة كبرى يشارك فيها الأخضر في الإمارات، بعد 3 بطولات لكأس الخليج، وهي: خليجي 6 عام 1982، وخليجي 12 في 1994 وخليجي 18 في الإمارات، وذلك بالإضافة لأمم آسيا 1996.

وفاز الأخضر بالنسخة 12 من كأس الخليج في الإمارات عام 1994، حيث لعبت البطولة، بالنظام القديم لكأس الخليج، دوري من دور واحد، حيث تصدر الأخضر البطولة بتسع نقاط من 4 انتصارات وتعادل.

وفاز المنتخب السعودي على عمان 2-1 بثنائية فؤاد أنور، وتعادل مع الإمارات المنظم 1-1، سجل الهدف سامي الجابر، قبل أن يهزم منتخب البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجلها فهد المهلل وسعيد العويران وخالد مسعد، وقطر 2-1 بتوقيع أحمد جميل وفؤاد أنور، وأخيرًا الكويت بثنائية نظيفة للمهلل وأنور.

وفي نسخة دورة كأس الخليج 1982، حل الأخضر في المركز السادس، بخمس نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين وسجل 6 أهداف واستقبل رباعية، حيث فاز على قطر بهدف ماجد عبدالله، وعمان بثلاثية نظيفة لعيسى حمدان وجمال فرحان وعثمان مرزوق، بينما تعادل 2-2 مع البحرين بثنائية لعبدالله، أما الخسارتين فكانتا بنتيجة 1-0 أمام المنظم الإمارات والكويت ، أما أخر بطولة خاضها الأخضر في الإمارات، عام 2007، خرج الأخضر من نصف النهائي أمام الشقيق الإماراتي بهدف إسماعيل مطر.

وكان الأخضر قد تصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط بالفوز 2-1 على البحرين بثنائية ياسر القحطاني، وتعادل 1-1 مع قطر بهدف مالك معاذ، وهزم العراق التي توجت بكأس أمم آسيا في نفس السنة، بهدف نظيف للقحطاني.