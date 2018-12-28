خالد بن سلمان: التعيينات الأخيرة تؤكد حرص القيادة على اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق الرؤية

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أصحاب السمو والمعالي بالثقة الملكية الغالية، وقال: “أبارك لهم هذه التعيينات التي تؤكد حرص قيادة المملكة يحفظها الله على اختيار الكفاءات المؤهلة والقادرة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل واعد ان شاء الله”.

وكتب على “تويتر”: “أبارك لمعالي د.ابراهيم العساف الثقة الملكية الغالية تعيينه وزيرا للخارجية، كما أبارك لمعالي عادل الجبير تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لهما في ادارة الدبلوماسية السعودية لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة يحفظها الله”.

وقال إن تعيين كلا الوزيرين عضوين في مجلس الوزراء وكذلك مجلس الشؤون السياسية والأمنية هو إضافة كبيرة لتطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء به بما يحقق تطلعات القيادة، ويخدم مصالح الوطن.