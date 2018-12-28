خبر عاجل

قتلى وجرحى في انفجار ضخم جنوبي القاهرة

التعليقات: 0

خالد بن سلمان: التعيينات الأخيرة تؤكد حرص القيادة على اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق الرؤية

خالد بن سلمان: التعيينات الأخيرة تؤكد حرص القيادة على اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق الرؤية
weam.co/563559

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أصحاب السمو والمعالي بالثقة الملكية الغالية، وقال: “أبارك لهم هذه التعيينات التي تؤكد حرص قيادة المملكة يحفظها الله على اختيار الكفاءات المؤهلة والقادرة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل واعد ان شاء الله”.

وكتب على “تويتر”: “أبارك لمعالي د.ابراهيم العساف الثقة الملكية الغالية تعيينه وزيرا للخارجية، كما أبارك لمعالي عادل الجبير تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لهما في ادارة الدبلوماسية السعودية لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة يحفظها الله”.

وقال إن تعيين كلا الوزيرين عضوين في مجلس الوزراء وكذلك مجلس الشؤون السياسية والأمنية هو إضافة كبيرة لتطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء به بما يحقق تطلعات القيادة، ويخدم مصالح الوطن.

روابط ذات صلة

الأمير خالد بن سلمان: تحالف دعم الشرعية أرغم الحوثيين على الحوار السلمي

الأمير خالد بن سلمان: تحالف دعم الشرعية أرغم الحوثيين على الحوار السلمي

الأمير خالد بن سلمان يكشف تجنيد الحوثي للأطفال

الأمير خالد بن سلمان يكشف تجنيد الحوثي للأطفال

خالد بن سلمان: التقدم العسكري ضد ميليشيات الحوثي أفضل طريق لدفعهم للسلام

خالد بن سلمان: التقدم العسكري ضد ميليشيات الحوثي أفضل طريق لدفعهم للسلام

خالد بن سلمان: المملكة تعتز بعلاقاتها المميزة مع دولة الإمارات

خالد بن سلمان: المملكة تعتز بعلاقاتها المميزة مع دولة الإمارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>