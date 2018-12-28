ضبط أكثر من 2.3 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الوئام- واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 20 / 4 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 2337799 مخالفًا، منهم 1815487 مخالفًا لنظام الإقامة، و358801 لنظام العمل، و163511 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (38543) شخصًا، 51% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1799 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3190 شخصًا.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 954 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 922 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعوديًا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13358 وافدًا مخالفًا، منهم 11386 رجلًا، و1972 امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 365440 مخالفًا، وإحالة 330226 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 404483 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 601152 مخالفًا.