لون أزرق في السماء مصحوب بدوي انفجار هائل.. ما سر هالة نيويورك؟

الوئام - متابعات

أصيب سكان مدينة نيويورك بالرعب والهلع، بعد ما اكتست سماء المدينة مساء الخميس، بلون أزرق مصحوب بدوي انفجار هائل، ما أثار تساؤلات عن حقيقة الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

انفجار صحبه حريق ضخم أثار ضجة كبرى، ودفع سكان نيويورك إلى التوافد بكثافة على وسائل التواصل لكشف ملابسات ما يجري، وتبادل وجهات النظر بشأن أعمدة الدخان المتصاعدة بكثافة فوق سماء مدينتهم.

صاحب الحادث انقطاع في التيار الكهربائي وتأخير الرحلات في مطار لاغوارديا وحركة المترو، كما أثار عاصفة من ردود الفعل الطريفة حول “غزو أجنبي”.

“شيء جنوني يحدث فوق سماء مانهاتن”، كتب عالم الاجتماع في جامعة نيويورك إريك كلاينبرغ على تويتر.

المتحدث باسم عمدة نيويورك إريك فيليبس سارع إلى طمأنه المواطنين بأن ما حدث ناجم عن انفجار محول كهربائي بمنطقة كوينز، وليس “كائنات أجنبية” كما تكهن كثيرون.